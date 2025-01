Tpi.it - Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 10 gennaio 2025

e streaming su La7, il talk satirico politico condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro, torna questa sera,10, alle ore 21,15 su La7. Come sempre c’è grande curiosità per lesuglie i servizi sulla. Cosa offrirà la nuovadi10? Quali saranno gliche saliranno sul palco per essere intervistati da Zoro? Scopriamolo insieme.Primo appuntamento del nuovo anno con tantiesclusivi, reportage, le analisi sulla stretta attualità e la grande musica. Per la prima volta sarannoin studio Ficarra e Picone insieme a Toni Servillo, che presenterà ‘L’abbaglio, il film che li vede protagonisti. Per il reportagesettimana Francesca Mannocchi ha seguito le prime settimaneSiria liberata dopo decenni di regimefamiglia Assad.