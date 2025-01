Patto Costituzionale per lo Sport, incontro in Conferenza delle Regioni

Leggi su Ildenaro.it

Nella sede dellaProvince autonome si è svolto due giorni fa il primodell’anno del Gruppo di lavoro permanente Governo –e Province autonome, promosso dal ministro per loe i Giovani, Andrea Abodi, “con l’obiettivo – si legge in una nota – di consolidare e armonizzare la collaborazione tra il Ministro e le sue strutture e i ventuno assessorati allodegli enti territoriali. La principale decisione presa è stata quella di elaborare e sottoscrivere un “per lo”, inteso come strumento di indirizzo e di definizione di obiettivi e strumenti operativi della collaborazione, ispirato dagli articoli 33 e 117 della Costituzione”.Alla riunione, che è stato deciso di riconvocare per il 13 febbraio alle ore 16, copresieduta da Vito Bardi, coordinatore della Commissionedella, e dal ministro Abodi, sono intervenuti i componenti della Commissionedella, l’Amministratore delegato die Salute Diego Nepi Molineris e il Capo Dipartimento per loFlavio Siniscalchi.