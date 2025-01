Feedpress.me - Ospedali siciliani nel caos, l'ultimatum di Schifani ai manager: poltrone di comodo non ce ne sono più

Leggi su Feedpress.me

Il messaggio ai naviganti non è certo nuovo, era partito dalla stessa voce prima che arrivassero gli incarichi in questione e anche dopo, più di una volta, ma forse mai con questi toni: «Se qualcuno non è all’altezza di risolvere i problemi, se ne torni a casa.di, con me, non ce nepiù. La questione sanitàera mi preoccupa molto, non staremo fermi. La politica.