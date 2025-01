Ilgiornaledigitale.it - Nuova Tesla Model Y 2025: foto spia, info e novità del restyling

IldellaY, previsto per ile noto con il nome in codice “Progetto Juniper”, introdurrà diversesia estetiche che funzionali. Il debutto è atteso entro la metà dell’anno appena iniziato. Il suv del brand di Elon Musk sarà rivisto dentro e fuori con maggior autonomia. Le immagini utilizzate nell’articolo sono dei render non ufficiali presi dal video del canale Youtube di Mahboub 1. Inseriamo di seguito il link alla fonte:Al seguente link (fonte sito Coches) vediamo ledegli ultimi muletti immortalati con ormai poche camuffature negli ultimi test prima del lancio sul mercato:Y JuniperDesign Esterno:Frontale: Il nuovo design prevede fari a LED più sottili, collegati da una striscia luminosa orizzontale, conferendo al veicolo un aspetto più moderno.