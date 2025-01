Mistermovie.it - Mister Movie | Piero Armenti dà l’addio a TikTok il 19 Gennaio, che succede?

Il destino dinegli Stati Uniti sembra appeso a un filo. Il prossimo 19potrebbe segnare la fine delle attività della piattaforma sul territorio americano, a meno che la Corte Suprema non intervenga per sospendere o annullare una legge che obbligherebbe ByteDance, la società madre cinese, a vendere il social.verso il blocco negli Stati Uniti: il caso del 19diclass="wp-block-heading">Il dibattito intorno atocca temi delicati come la libertà di espressione e la sicurezza nazionale. Il governo americano ritiene che la piattaforma rappresenti una minaccia, a causa del possibile utilizzo dei dati degli utenti da parte della Cina. Tuttavia,è diventato una parte integrante della vita di milioni di americani, utilizzato per svago, informazione e persino attivismo politico.