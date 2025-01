Quotidiano.net - Maestosa e placida. Praga da scoprire tra musica e meraviglie

Leggi su Quotidiano.net

di Matteo DonelliLa ’Primavera di’ è un ricordo sbiadito lontano per la capitale della Repubblica Ceca. Oggi tra le più importanti città culturali europee, Patrimonio dell’Umanità Unesco, appare come una città moderna che ha saputo valorizzare al meglio il suo immenso patrimonio storico. Invasa da turisti in una gelida mattina d’inverno, si percepisce leggerezza e spensieratezza. Il buio del 68, culminato con la repressione sovietica al tentativo di riforma del sistema socialista e poi all’opposto la luce della storia con la ’Rivoluzione di Velluto’ in un’atmosfera piena di euforia e aspettative. In quei giorni i movimenti scesi in piazza, nei teatri, nelle scuole e nelle fabbriche fecero cadere come un castello di carta il regime comunista. Quella insurrezione così forte ma totalmente pacifica del 1989, la si percepisce nella mitezza della sua gente.