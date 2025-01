Oasport.it - LIVE Sinner-Tsitsipas 6-3 7-6, Australian Open Opening Week in DIRETTA: il numero uno del mondo supera l’ellenico

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:37 Due match quasi speculari perin questoingcontro Popyrin e. L’azzurro lunedì tornerà in campo per sfidare il cileno Nicolas Jarry nel primo turno degli.JANNIKb. STEFANOS6-3 7-6 (5)! Finisce qui, con un doppio fallo chilometrico del greco. Seconda esibizione su due vinta dall’altoatesino, che ora avrà due giorni a disposizione per preparare al meglio l’esordio agli2025.6-5 MATCH POINT! ACE! Ottavo ACE di Jannik!5-5 Prima esterna vincente dell’azzurro.5-4. Servizio vincente del.4-4 Doppio fallo sanguinoso del greco, il quarto.4-3. In corridoio il dritto inside out del11 ATP.4-2. Rovescio profondo e schiaffo al volo di dritto per il greco.