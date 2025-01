Ilnapolista.it - De Siervo rieletto amministratore delegato della Serie A con 17 voti a favore

Luigi Deè statoLegaA con 17 club che hanno votato adi una sua conferma. Tre le schede bianche.Il quorum era di 11, visto che si trattavaterza votazione. Per quanto riguarda il discorso sul compenso di De, si è deciso di rinviare la discussione. Per il manager toscano è il terzo mandato daLegaA, la prima volta è stato eletto nel 2018 e poi confermato nel 2021.Leggi anche: De Laurentiis punta su Mockridge (ex Sky) come nuovo adLegaA al posto di DeDe: «PrezziA prima erano troppo alti, ora troppo bassi. Erano sbagliati prima»L’LegaA, Luigi Deè tornato a parlarepirateria «Il fenomenopirateria fino a quattro anni fa non veniva nemmeno monitorato e grazie a Fapav abbiamo inserito nelle analisi sulla pirateria anche il comparto audiovisivo-sportivo»La Lega ha ufficializzato un nuovo passo in avanti nella battaglia al “pezzotto, tramite un accordo con Meta, il gigante dei social network: «La strada e il percorso è questo.