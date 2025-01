Unlimitednews.it - Arriva su Rai 1 “Il Conte di Montecristo” con Sam Claflin

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – A due settimane dalla versione de “Ildi” offerta da Canale 5,quella di Rai1, diretta da Bill August e interpretata da Samnel ruolo di Edmond Dantes. Quattro le puntate della coproduzione internazionale (targata Palomar in collaborazione con Rai Fiction, France Tèlèvisions, Mediawan Rights e Entourage Media), al via da lunedì 13 gennaio, che vedono nel cast (per la quota italiana) Lino Guanciale, Michele Riondino, Nicolas Maupas e Gabriella Pession.La storia è naturalmente quella del romanzo di Alexander Dumas con alcune ‘libertà’ che, afferma il regista, “sono necessarie quando si fa un adattamento per la tv. Devi essere infedele per essere fedele”. Il tema centrale rimane la vendetta di Edmond Dantes, incarcerato ingiustamente per 15 anni ed evaso grazie a uno stratagemma, ma “al di là di questa, era importante costruire le relazioni tra i vari personaggi che rendono attuale emporanea la storia.