Ilrestodelcarlino.it - Alberghiero, classi elogiate dal prefetto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Il lavoro svolto con dedizione, professionalità e passione da parte dei suoi collaboratori e dai suoi studenti ha contribuito in maniera determinante alla riuscita di questo momento particolarmente significativo" con queste parole, ildi Fermo, Edoardo D’Alascio ha ringraziato la dirigente scolastica del polo ‘Urbani’ a seguito dell’evento che si è svolto in Prefettura nel dicembre scorso e che, appunto, aveva visto la collaborazione degli studenti dell’. In occasione della consegna delle onoreficenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, le5C e 2C dell’indirizzo dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera delle sedi di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, hanno vissuto un’esperienza di notevole prestigio, collaborando allo svolgimento del buffet organizzato dal