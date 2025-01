Ilfoglio.it - “Salva-Milano” o toto sindaco? Ecco perché il Pd si è spaccato

C’è un prima e un dopo. La storia del(mai nome fu più improvvido e sciagurato) si compone di due parti distinte. Nella prima c’è un movimento composto dalla sinistra dei Monguzzi e compagni, e dal mondo dei comitati, che tra un accesso agli atti e l’altro ha fornito le “munizioni” per iniziare una guerra legale fatta di esposti e indagini della procura. Corrispondenze (quasi) esatte tra quanto avveniva in Consiglio e quanto al Palazzo di Giustizia. E’ la fase nella quale i gruppettari movimentisti hanno messo le basi per la loro battaglia. Ideologica certo, ma non priva di strategia sul lungo termine. L’obiettivo? Non bisogna farsi fuorviare: uno e uno solo, chiamato Beppe Sala, e l’area politica che rappresenta. Anchec’è poco da fare: quelle norme venivano applicate alla stessa maniera anche quando c’era Giuliano Pisapia, mai tirato in ballo.