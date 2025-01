Ilgiorno.it - Rider di 23 anni investito a Milano, pochi giorni fa era morto Muhammad: “Lavorano a cottimo, è un rischio”

– Un altro. È successo questo pomeriggio poco dopo le 17 in corso Lodi, a, all'altezza del civico 9. In sella alla bici stava pedalando per una consegna un fattorino di 23che dopo l'impatto è finito a terra ed è stato poi accompagnato all'ospedale San Carlo in codice giallo. Stando a quanto ricostruito al momento dalla polizia locale, c'è stato un urto tra la bici del ragazzo e un'auto in corrispondenza di un attraversamento pedonale. La dinamica è ancora da accertare, così come la velocità dei rispettivi veicoli al momento dell'incidente. Ilha perso il controllo della dueruote andando a sbattere contro due macchine in sosta e atterrando poi violentemente sull'asfalto, ed è stato subito soccorso dall'automobilista che ha chiesto aiuto. Quindi sul posto sono intervenuti i ghisa, rimasti ore sul posto per i rilievi, un'automedica e un'ambulanza.