Ma Trump vuole davvero prendersi Panama e Canada, oltre alla Groenlandia?

Non è ancora entratoCasa Bianca e già ha disegnato una nuova mappa del mondo. Letteralmente, perché Donaldha pubblicato sul suo social Truth una cartina geografica del Nord America che vede ilinglobato negli Stati Uniti. Il tutto dopo aver lanciato mire di conquista anche su.Nei progetti fantasiosi del presidente eletto anche il Golfo del Messico dovrebbe cambiare nome in “Golfo d’America”, a ulteriore testimonianza dell’importanza geopolitica per gli Usa di “essere un’isola”. Cioè di non avere nemici temibili intorno e di essere inespugnabile via mare. Al di là della propaganda, però, cosa rimane?Perchéannettere ilagli UsaSe un controllo diretto dellagarantirebbe una profondità strategica inedita agi Usa, ilne cementerebbe le ambizioni artiche.