La Reggia di Caserta si trasforma | nasce un hub culturale di creatività e innovazione

Leggi su Ildenaro.it

Un progetto ambizioso sta prendendo forma alladi, dove l’ex Convento dei Padri Passionisti saràto in un centro pulsante di arte, moda e design. Grazie al piano strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”, questo spazio diventerà entro il 2026 un punto di riferimento per creativi, studiosi e artisti, unendo tradizione e avanguardia.L’iniziativa, denominata “in Arte e Design”, segna una svolta nella gestione dei beni culturali: non più solo custodia del passato, ma piattaforme per il futuro. Affidati all’ATI Vincenzo Modugno srl, Cosedo e DZ Engineering, i lavori includeranno il restauro completo del complesso storico e delle sue aree esterne, con un’attenzione speciale alla sostenibilità e all’economia circolare.Oltre il restauro: una visione inclusiva e sostenibileI principi dello Universal Design guidano l’intervento, concepito per garantire spazi accessibili e fruibili da tutti.