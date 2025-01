Ilrestodelcarlino.it - La polistrumentista. Beatrice Antolini presenta ’Iperborea’

Si sono chiuse le festività natalizie e la musica dal vivo prende velocità. Domani sera, a partire dalle ore 21:30 al Covo Club, lasarà in concerto perre dal vivo il suo ultimo album. Pubblicato sul finire dello scorso anno da La Tempesta dischi e Orangle records, il disco ha debuttato alla posizione 14 della Classifica Fimi dei dischi fisici più venduti nel paese. Anticipato dai singoli ’Il timore’ e ’L’idea del tutto’, l’album è il sesto LP della carriera della cantante e si compone di nove canzoni tutte, come ormai consuetudine, composte, arrangiate e prodotte artisticamente dalla stessa. In apertura dello show della musicista originaria di Macerata, l’artista bolognese Nora Lang.