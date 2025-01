Lettera43.it - Il blitz per piazzare Gubitosi come ad della Lega Serie A al posto di De Siervo

UnperLuiginel ruolo di amministratore detoA aldi Luigi De. È il tentativo che sta facendo Luca Bassi di Bain Capital attraverso l’appoggio di Atalanta e Lazio. Il 63enne, con un passato da direttore generaleRai e da amministratore deto di Tim, a dicembre 2024 ha lasciato il suo ruolo di presidenteLuiss, sostituito da Giorgia Fossa.Luca Bassi di Bain Capital (foto Imagoeconomica).Lotito era pro Casini e sta cercando ancora di ostacolare SimonelliLa manovra orchestrata da Bassi – che è uomo di fiducia di Stephen Pagliuca, imprenditore americano e co-presidente di Bain Capital che ha investito nell’Atalanta da febbraio del 2023 – vede l’appoggio del patronLazio Claudio Lotito, che ha provato in tutti i modi a confermare Lorenzo Casinipresidente, in una partita dove invece l’ha spuntata con grande maggioranza Ezio Simonelli, che però è ancora oggetto di ricorsi, tra cui quello dello stesso Lotito sostenuto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che mirano a sospendere la sua nomina per una presunta incandidabilitàta alle sue diverse poltrone – per esempio dentro Fininvest, gruppo a cui fa capo il Monza – e pure per altri possibilimi indiretti con i club.