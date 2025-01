Liberoquotidiano.it - Grease fa il 5% su Italia 1 in una serata impossibile: ecco chi va matto per il grande classico

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () Un 6 gennaio dominato in prime time dall'abbinamento Affari tuoi-Lotteriache su Rai 1 segna il 37.6% di share sfondando il muro del 45% a mezzanotte e fa l'asso pigliatutto dellainsieme alla finale di Supercoppana Milan-Inter su Canale 5 che supera picchi del 35%. Ma alcuni importanti trend d'ascolto si possono evincere dalla programmazione del daytime. Intercetta in pieno il filone revival il classicoriproposto su1 in primaarrivando al 5% di share e massimi vicini al 10% nonostante la concorrenza di Rai 1 e Canale 5. Comprensibile l'interesse del pubblico è ricollegata al momento più trionfale della carriera di John Travolta tra fine anni '70 e inizio '80.