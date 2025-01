Ilrestodelcarlino.it - Ecco il progetto ’WhatYouSay’: "Artigianato e innovazione, celebriamo il nostro dialetto"

Marche Love lancia "WhatYouSay": ilsi fa interattivo. Tra i progetti supportati da The Way ce n’è uno che ha il sapore della tradizione maceratese: si chiama "WhatYouSay", frutto dell’iniziativa Marche Love, ideata per celebrare ilmaceratese e le radici culturali locali. Si tratta di un viaggio tra storie e parole, utilizzate nella nostra provincia, che prende vita combinando prodotti di vario tipo con le opportunità fornite dal mondo digitale. Ogni prodotto, che sia una tazza con scritto "Vergara" o una borsa con una frase dialettale, come "De do si?", parla attraverso un Qrcode: scansionandolo si ottiene la spiegazione della frase/parola dialettale. "Ilmaceratese è come un giardino segreto: custodisce storie antiche, ma può parlare a tutti. Con "WhatYouSay" vogliamo renderlo accessibile, divertente e vivo, grazie alla tecnologia e alla partecipazione delle persone", racconta Romina Mitillo, fondatrice del, in cui attualmente sono coinvolte quattro persone, tra cui l’illustratrice Cristiana Cestola (insieme nella foto).