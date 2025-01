Gqitalia.it - Dopo l'addio di Glenn Martens Y/Project è prossimo alla chiusura

Sono passati circa quattro mesi dnotizia del divorzio trae Y/, il brand francese in cui il designer ha lavorato per undici anni. Oggi arriva una notizia tristemente prevedibile, quella delladel brandnon essere riuscito a trovare un acquirente. «14 anni fruttuosi, Y/ha preso l'impegnativa decisione di interrompere le sue attività», ha dichiarato il marchio a WWD. La notizia dell'diera arrivataun periodo particolarmente complesso per Y/: a febbraio dello scorso anno il marchio aveva dovuto annullare il suo show Autunno/Inverno 2024 per problemi economici, mentre pochi mesiaveva dovuto direa Gilles Elalouf, co-fondatore del brand. «Y/ringraziaper il suo contributo unico all'etichetta e gli augura il meglio per il futuro», si leggeva nel comunicato diffuso dal brand a settembre.