Calciomercato Roma i bookies credono in Beto | Endrick resta un sogno

La sessione diè cominciata da poco e laha già una lunga lista di giocatori da sondare per questo inverno per far sì che Claudio Ranieri abbia a disposizione giocatori interessanti e al contempo utili al raggiungimento dell’obiettivo finale. I giallorossi sono particolarmente attivi sulla ricerca di un centrocampista e di un attaccante che possano rinforzare due dei reparti più in difficoltà della formazione del tecnico di Testaccio. In questo periodo sono diversi i nomi che circolano in orbita, ma i bookmakers sono riusciti a stilare delle quote per i nomi più in voga in questo momento. Proprio secondo i, sarebbeil nome più caldo per questo inverno: il giocatore attualmente all’Everton sarebbe pronto ad un ritorno in Serie A, ma la concorrenza del Torino non fa dormire sogni sereni a Ghisolfi.