Puntomagazine.it - Venezuela: Arrestato un cittadino italiano durante il tentativo di attraversamento della frontiera

unal confine con la Colombia, accusato di far parte di un complotto contro il governo di Nicolás MaduroCaracas – Il governono ha reso noto l’arresto di unnelle prime oregiornata odierna, accusato di essere coinvolto in un complotto contro l’amministrazione del presidente Nicolás Maduro. L’arresto è avvenuto in un’area didi difficile accesso, nota per essere una delle “trochas” – le strade informali e pericolose utilizzate per attraversare il confine con i Paesi vicini, in particolare con la Colombia.Il ministro degli Interni,Giustizia ePace, Diosdado Cabello, ha confermato che l’individuo, il cui nome non è stato ancora reso pubblico, stava cercando di entrare inattraverso una di queste vie non ufficiali.