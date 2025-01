Tumori | +30% diagnosi melanoma nel 2024 mai così tanti

Leggi su Ildenaro.it

Non sono mai stati stimaticasi divenuti per lo scorso anno. Nell’ultimo rapporto ‘I numeri del cancro in Italia’, presentato dall’Associazione italiana di oncologia medica, le previsioni indicano come ledipotranno raggiungere quota 17.000, circa 4.300 in più rispetto ai 12.700 registrati nel 2023. «Tuttavia, a questo bilancio delle– commenta Paolo Ascierto, presidente della Fondazione– si contrappongono gli eccezionali successi nella terapia. Grazie infatti all’immunoterapia anche nei casi dimetastatico, le forme più gravi e contro le quali fino a poco tempo fa avevamo poche opzioni di cura, oggi il 50% dei pazienti sopravvive dopo 10 anni dalla». È per questo che nelle nuove linee guida suldella Società Europea di Oncologia Medica (Esmo), pubblicate solo di recente, l’immunoterapia è passata dall’essere l’ultima opzione a terapia di prima scelta.