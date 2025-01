Thesocialpost.it - Naspi: come richiederla, requisiti, importi e durata. La guida

Cosa è la(Nuova assicurazione sociale per l’impiego)?si richiede? Chi ne ha diritto? Quanto dura?si calcolano gli? In questo articolo daremo una risposta a tutte queste domande, fornendo unaa chi si ritrova nella necessità di richiedere questo sussidio per aver perso il posto di lavoro. L’assegno mensile, di importo massimo di 1.550 euro per massimo 24 mesi, da gennaio 2025 vede alcune novità. Con la manovra di bilancio per il 2025, infatti, il Governo ha messo un ulteriore paletto alla percezione della. Se il lavoratore si dimette da un’azienda o risolve consensualmente il rapporto di lavoro ha diritto allasolo se:– ha versato almeno 13 settimane di contributi dopo la precedente cessazione di lavoro;– la cessazione di lavoro precedente deve esser avvenuta nei 12 mesi precedenti a quella per la quale si fa richiesta della