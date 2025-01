Quotidiano.net - L’inversione termica in uno scatto: cosa c’è dietro alla foto delle Alpi al contrario

Roma, 8 gennaio 2025 - Unagrafia incredibile che ritrae una situazione “all’in” sulle montagne del Cuneese: la neve e il ghiaccio hanno coperto le pendici dei monti, lasciando invece scoperte le cime. Si tratta di inversione, un particolare fenomeno meteorologico che ha interessato le montagne piemontesi negli scorsi giorni. Lagrafia è stata pubblicata sulla sua pagina Facebook dal meteorologo Andrea Vuolo, che ha poi raccolto altre immagini stupefacentimontagne piemontesi “al” e ha spiegato ai suoi follower le cause di questa strana situazione. Il particolare fenomeno ha interessato soprattutto la zona del Cuneese, tra Prato Nevoso e Artesina. Cos’è? Legrafie pubblicate da Vuolo mostrano quello che accade quando in montagna si presente un'inversione: “Nevischio da nebbia e galaverna con temperature sotto lo zero verso il fondovalle; più in quota scorrimento di aria calda e umida sopra i 1.