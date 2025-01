Panorama.it - La liberazione di Cecilia Sala è un successo di Giorgia Meloni

Leggi su Panorama.it

L’aereo dei Servizi segreti italiani con a bordo la giornalistae il direttore dell'Aise Giovanni Caravelli è atterrato questo pomeriggio a Ciampino. Ad attenderec’èra il presidente del Consiglioe il ministro degli Esteri Antonio Tajani. La giornalista de Il Foglio e di Chora Media si trovava in Iran con un permesso di soggiorno giornalistico valido per otto giorni, allo scopo di raccogliere materiale per il suo podcast. Il 19 dicembre è stata fermata dalle autorità iraniane all'interno del suo hotel. Da quel momento è stata incarcerata in isolamento nella prigione di Evin, nota per ospitare dissidenti politici e cittadini stranieri. Inizialmente, le accuse contro di lei non erano state dichiarate. Tuttavia, il 30 dicembre, il Governo iraniano ha dichiarato cheera detenuta «per aver violato le leggi della Repubblica islamica dell'Iran».