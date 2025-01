Game-experience.it - Ken Levine e la chiusura inaspettata di Irrational Games dopo Bioshock Infinite da parte di Take-Two

Leggi su Game-experience.it

Nel 2014, meno di un annoil lancio di-Two annunciò l’improvvisadi, uno degli studi più acclamati dell’industria. La notizia colse di sorpresa non solo i dipendenti, ma anche il pubblico e lo stesso Ken, fondatore dello studio.Nel corso di una nuova intervista con Edge (riportata da PCGamer),ha descritto ladel team come una decisione “complicata” e legata sia a problemi personali che a difficoltà nel gestire uno studio di grandi dimensioni. Durante lo sviluppo diha affrontato stress intenso, il lutto per la perdita dei genitori e la pressione di mantenere la fiducia del team.Sentendosi incapace di proseguire, propose a-Two di avviare un nuovo progetto lasciandoin attività.