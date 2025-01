Sbircialanotizia.it - Infortunio per Kyrgios, Australian Open a rischio: “Farò di tutto per esserci”

Il tennista australiano, al centro delle polemiche per le tante critiche a Sinner, potrebbe saltare il primo Slam stagionale. Australian Open 2025 in dubbio per Nick Kyrgios. Il tennista australiano ha comunicato nella notte, sui suoi canali social, l'ipotesi di dover rinunciare al primo Slam stagionale per un problema muscolare agli addominali.