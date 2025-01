Sbircialanotizia.it - In arrivo il freddo estremo sull’Italia, le regioni coinvolte: previsioni meteo

Leggi su Sbircialanotizia.it

Per ora clima più autunnale che invernale In questi giorni sembra più autunno che inverno, con temperature che hanno toccato i 20°C al Sud e sono arrivate a sfiorare i 17-18°C anche al Centro. Sempre sullecentrali si sono registrate anche minime eccezionali per gennaio con 15°C sulleadriatiche raggiunte dal vento ‘caldo’ .L'articolo Inil, leè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.