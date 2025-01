Il padre di Cecilia Sala e l’aiuto dell’amico Tajani | Ho pianto solo tre volte in vita mia Cosa dirò subito a mia figlia

Leggi su Open.online

Non ha dubbi ildisulle prime parole che dirà a sua, quando sarà di nuovo in Italia dopo l’arresto e l’incarcerazione in Iran. A suatornata libera, Renatovuol dire che «sono orgoglioso di lei e della capacità e la compostezza che ha avuto in questa vicenda». Da quandoè stata arrestata a Teheran lo scorso 19 dicembre, suodice di averla potuta sentire al telefono appena tre: «In questo periodo ho avuto l’impressione di una partita a scacchi, ma i giocatori non erano soltanto due».La trattativa complicataLa trattativa per liberaredal carcere di Evin sembrava infatti sempre più complicata con il passare dei giorni. L’intreccio poi con la vicenda dell’ingegnere iraniano Mohammad Abedini Najafabadi, in carcere a Milano su ordine d’arresto statunitense, ha indubbiamente complicato tutto lo scenario.