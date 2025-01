DGA Awards 2025 | tutte le nomination

Leggi su Cinefilos.it

DGAleLa Directors Guild of America (DGA) ha svelato i suoi candidati per i prossimi premi del, ed è una stagione degli Oscar ad alto rischio, come dimostrano i notevoli assenti e le sorprese nelle seguenti cinquine. I cinque registi che si contendono il prestigioso DGA Award for Directorial Achievement in Feature Film sono:Jacques Audiard per “Emilia Perez”Sean Baker per “Anora”Edward Berger per “Conclave”Brady Corbet per “The Brutalist”James Mangold per “A complete unknown”Nella categoria riservata ai registi esordienti, invece, compaiono:Payal Kapadia per “All We Imagine as Light”Megan Park per “My Old Ass”RaMell Ross per “Nickel Boys”Halfdan Ullman Tondel per “ArmandSean Wang per “Dìdi”Per decenni, il DGA Award for Directorial Achievement in Feature Film è stato un affidabile indicatore di successo nella categoria Miglior regista agli Academy