Cecilia Sala è libera | già in volo verso l’Italia

: la giornalista arrestata in Iran torna in Italia. La giornalista italiana arrestata in Iran lo scorso 19 dicembre è già decollata da Teheran a bordo di un aereo che la sta riportando in Italia.La notizia è arrivata a sorpresa poco prima delle 11.30 del mattino di oggi, mercoledì 8 gennaio, annunciata da una breve nota di Palazzo Chigi Chi è: l’annuncio di Palazzo Chigi“Grazie a un intenso lavoro sui canali diplomatici e di intelligence, la nostra connazionale è stata rilasciata dalle autorità iraniane e sta rientrando in Italia”, si legge nel comunicato della Presidenza del Consiglio.La premier Giorgia Meloni, prosegue la nota, “esprime gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile il ritorno di, permettendole di riabbracciare i suoi familiari e colleghi.