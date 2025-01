Lidentita.it - Abbonamenti Gtt a prezzi stracciati. Ma è una truffa

Leggi su Lidentita.it

Il Gruppo Torinese Trasporti comunica che continuano a comparire sui social alcuni post e stories con offerte improbabili, in particolare relative a un fantomatico “abb?ona?men?to ??annuale al trasporto pubblico gratuito per i residenti a Torino”, presentati con immagini di mezzi GTT. Si tratta di annunci falsi, realizzati da malintenzionati perre gli utenti.“GTT non è .Gtt a. Ma è unaL'Identità.