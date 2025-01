Davidemaggio.it - Via il Velino da Striscia, arrivano le selezioni per la Velina bionda

Leggi su Davidemaggio.it

Fine dell’impegno ala Notizia per Gianluca Briganti. Nel corso dell’appuntamento in onda stasera, il ‘‘ terminerà infatti la sua esperienza nel tg satirico. Vista la sua uscita, nelle prossime settimane prenderanno il via leper la scelta dellada affiancare a Beatrice Coari, lamora che continuerà regolarmente col suo impegno a(almeno fino al termine della stagione).Ho voluto provare questa splendida esperienza in una storica, grande realtà della tv e ora ringrazio di cuore tutti, in particolare Antonio Ricci per avermi permesso di vivere un’esperienza unica!sono le parole di Gianluca Briganti riportate dal sito dila notizia che specifica come fosse tutto già previsto inizialmente. Per scegliere chi affiancherà Beatrice, da lunedì 13 gennaio 2025, durante il tg satirico, il pubblico assisterà alleper la scelta della