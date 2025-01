Ilrestodelcarlino.it - Tutti con il naso all’insù. La Vecchina arriva dal cielo. Atterraggio con paracadute

L’hanno attesa con ile lei, dal, li ha raggiunti in volo. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, è il momento in cui tutte le feste natalizie giungono al termine ma non senza un ultimo tocco di magia. La Befana, figura tradizionale che incanta bambini e adulti di ogni età, è tornata a far sognare con il suo sacco pieno di dolci e sorprese. Simbolo dell’anno appena passato, lasulla scopa ha portato con sé anche un messaggio di speranza e buon auspicio per il futuro. Ieri mattina dalle 11 ha sorvolato le città di Osimo, Castelfidardo, Loreto e Recanati, per poi fare una spettacolare tappa al centro di volo "Ali sul Conero" sul campo "Madonna di Loreto". Con l’aiuto dell’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia-sezione di Ancona e dei volontari del Team Folgore Paracadutisti Protezione civile odv, la Befana è atterrata con ilportando con sé dolci e sorrisi peri bambini presenti, tantissimi accanto ai loro genitori e parenti.