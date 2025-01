Agi.it - Strage di pedoni in Italia, nel 2024 un morto ogni 18 ore. Molte le vittime sulle strisce

AGI -distradene. Nelne sono stati investiti e uccisi 475, uno18 ore, il 7,9% in più rispetto all'anno precedente: 313 uomini (erano stati 283 nel 2023) e 162 donne (157 l'anno prima); più di uno su due, il 53%, aveva più di 65 anni. Quindici leminorenni. E' quanto emerge dall'ultimo report curato da Associazione sostenitori e amici della polizia stradale in collaborazione con Sapidata: "Istat - si legge nel documento - nel 2023 aveva contato 485 decessi con un dato consolidato. E' perciò certo che non riuscendo Asaps ad intercettare tutti i decessi che avvengono in ospedale nei 30 giorni successivi il sinistro, nelsi supereranno i dati tragici dell'anno precedente". Analizzando le singole regioni, quella dove gli utenti più deboli della strada hanno avuto le conseguenze peggiori è la Lombardia con 79 decessi a fronte dei 51 dell'anno precedente, seguita dal Lazio con 59 e dalla Campania con 53; seguono Emilia Romagna (41), Toscana (38), Sicilia (37), Veneto (34), Piemonte (25), Abruzzo (19) e Liguria (17).