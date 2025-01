Laprimapagina.it - Siracusa. “Ordi l’Alchimie”: Dario Chillemi presenta il nuovo album registrato nelle viscere di Ortigia

Sabato 11 gennaio alle ore 18,30 nell’ex Convento del Ritiro (via Mirabella 29,), il chitarrista polistrumentista e compositoresi esibirà in un concerto perre in anteprima nazionale il suo”. L’evento è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune die realizzato con il supporto della libreria Zaratan. L’ingresso è gratuito.L’” ha la particolarità di essere statonel 2018 nella “Cisterna” dell’Ipogeo di piazza Duomo in. Ciò conferisce ai suoi brani una sorta di magia sotterranea, fatta di sonorità particolarissime ed effetti psicoacustici avvolgenti, che evocano una dimensione sonora intima e profonda. “” è unmeditativo per chitarra classica, in cui convergono poesia e sperimentazione.