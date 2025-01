Formiche.net - Roma pittrice. A Palazzo Braschi le artiste si raccontano

Per secoli le donne sono state oggetto di rappresentazione e quasi mai soggetto. Le esposizioni, collettive e individuali, dedicate alla riscoperta di donnesono, tuttavia, sempre più numerose.Una mostra, a, dà voce a cinquantasei pittrici, note, ignorate o dimenticate, attraverso circa centotrenta dipinti provenienti dai Musei civici della Sovrintendenza capitolina e da musei e collezioni nazionali ed internazionali. Alcuni mai esposti prima.Mai tante donne insieme. Per uscire dal silenzio di una storia che ha negato il loro valore anche nell’arte, svelando vicende professionali e biografiche di figure, non solo celebri, presenti anell’era moderna.Aurora di Artemisia GentileschiÈ il racconto inedito di “al lavoro tra XVI e XIX secolo” della mostra, visibile fino al 23 marzo, promossa dall’Assessorato alla Cultura – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.