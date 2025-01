Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Santolino vicino al successo tra le moto, Ekstroem in vetta al km 69 nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.00– Lo spagnolosu Shercoal suo primodiin questa. L’iberico, in sella alla Sherco, ha realizzato il miglior tempo all’arrivo di 3:44:34 a precedere l’americano Ricky Brabec (Honda) in 3:48:35 e l’altro statunitense Shaine Howes (Honda) in 3:48.44. Attendiamo che concluda Bradley Cox, mentre Sanders è risalito in classifica con i bonus in termini di tempo (10° in 3:59.23).10.00– Al km 69completa il sorpasso su Quintero per 15 secondi, mentre è terzo Variawa a 33. Quarto Moraes a 42 secondi, mentre è quinto Ferreira a 1:51. Primi passaggi al km 118: Serradori incon 28 secondi su Al-Attiyah e 2:48 su Lategan.09.58 CAMION – Ha preso il via anche ladei camion. Il primo a partire è stato Macik, quindi Loprais e Zala.