Il bilancio mette in cantiere il futuro. Dal campo sportivo alle scuole

Nell’ultimo Consiglio comunale di Seveso si è votato ildi previsione. La maggioranza della Giunta-Borroni (Lega, Fdi, Fi, Viviamo Seveso) esprime grande soddisfazione per l’approvazione deldi previsione 2025. "Un documento che, oltre a certificare la solidità delle finanze pubbliche locali - spiegano in una nota -, stabilisce risorse a una serie di interventi strategici per Seveso, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e delle infrastrutture. Gli interventi previsti coprono un ampio spazio, a partire dalla manutenzione straordinaria delle strade, che si concentrerà su un piano triennale incentrato principalmente sulle arterie più ammalorate. A questi si aggiungono importanti lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici, che comprendono il recupero di spazi presso la scuola Collodi e il rifacimento della rete fognaria della scuola Toti, oltre alla sistemazione dell’area esterna".