Helldivers | in sviluppo un film da PlayStation Productions

Leggi su Cinefilos.it

: inunda2, il videogioco di successo di Arrowhead Game Studios, sta per ottenere un adattamento live-action. Sviluppato e pubblicato per3,4 eVita nel 2015,è uno sparatutto dall’alto che mette i giocatori contro tre diverse specie nemiche per contribuire alla sopravvivenza della Super Terra. Il gioco originale ha ricevuto il plauso della critica e ha venduto oltre quattro milioni di unità, con un sequel,2, considerato uno dei migliori sparatutto cooperativi sul mercato, uscito nel 2024.Durante la conferenza stampa di Sony al CES 2025 (via Geoff Keighley), Asid Quizilbash, responsabile di, ha annunciato che è inunsu. Quizilbash ha dichiarato: “Guardando al futuro, sono entusiasta di annunciare che stiamo lavorando con Sony Pictures allodi un adattamento cinematografico del nostro popolarissimo gioco per2”.