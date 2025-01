Abruzzo24ore.tv - Fratelli picchiati a sangue per uno sguardo: rischiano gli aggressori!

Pescara - Due giovani teatini sono accusati di aver aggredito brutalmente dueal Megalò per un semplicea una ragazza. Possibile arresto. Un’aggressione brutale avvenuta nella vigilia di Natale ha scosso l'opinione pubblica: due giovani teatini, Giuseppe Mammarella di 21 anni e Leo Parisio di 20, sono accusati di aver picchiato dueall’interno del centro commerciale Megalò di Chieti. La causa? Un semplicerivolto a una ragazza. Il pubblico ministero, Marika Ponziani, ha richiesto la misura degli arresti domiciliari per i due, accusati di lesioni personali e lesioni gravi, aggravate da un futile motivo. I, di 17 e 26 anni, erano intenti a fare acquisti natalizi quando sono stati aggrediti senza alcun apparente motivo valido. La procura, che sta seguendo il caso, ha convocato i due indagati per l’interrogatorio anticipato, come previsto dalle nuove normative volute dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.