Con noi per sempre Cinema in lutto addio all’attore tra i più grandi della sua generazione

Il mondo delè inper la scomparsa di Emilio Echevarría, celebre attore messicano morto il 4 gennaio 2025 all'età di 80 anni. La notizia è stata resa pubblica dall'Accademia messicana delle arti e delle scienzetografiche, che ha annunciato il decesso senza specificarne le cause. L'attore lascia la moglie Lourdes e una figlia. Nato a Città del Messico il 3 luglio 1944, Echevarría ha intrapreso la carriera artistica alla fine degli anni '70, inizialmente calcando i palcoscenici teatrali. Ha lavorato con rinomate compagnie teatrali, tra cui quella guidata dal regista connazionale José Luis Ibáñez, distinguendosi per il suo talento poliedrico.