Città della Scienza, 15 mila visitatori durante le festività natalizie

“Un Natale die scoperte”: il mese di attività ed eventi speciali tenutisile, dal 7 dicembre al 6 gennaio ha visto la partecipazione di migliaia di, famiglie, turisti e ragazzi alla scoperta del museo interattivo del corpo umano Corporea, del Planetario e di tante iniziative volte alla sperimentazione all’insegna, come sempre,e del divertimento.Centinaia di laboratori tematici dedicati al Natale, arricchiti di contenuti scientifici, di fisica, chimica, biologia (con l’Università degli Studi di Napoli Federico II) dedicati alla sostenibilità, all’astronomia (in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani), al mare, alla robotica, al coding: appuntamenti di divulgazione scientifica ispirati anche agli obiettivi dell’Agenda 2030 per avvicinare un pubblico di tutte le età alla, rendendola accessibile a tutti.