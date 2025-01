Tragedia di via Quartaccio a Pontinia | due morti a causa dell’alta velocità

Leggi su Dayitalianews.com

Il nuovo anno inizia con un tragico bilancio sulle strade della provincia di Latina: trein pochi giorni, che si aggiungono alle vittime del 2024.Incidenti mortali tra Fondi, Sperlonga eIl primo incidente si è verificato venerdì sera sulla provinciale Fondi-Sperlonga, dove Lal Mohan, un ciclista di 41 anni di origine indiana, è stato travolto da un’auto mentre era sulla sua bicicletta elettrica. Laè stata seguita, appena 24 ore dopo, da uno scontro frontale su via del, nel territorio di.In quest’ultimo caso, il violento impatto tra una Lancia Y e una Ford Focus non ha lasciato scampo ai conducenti, entrambi stranieri. George Romulus, un 50enne rumeno, è morto sul colpo, mentre Rudina Cela, una donna albanese di 56 anni, è spirata durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.