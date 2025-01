Tennis | pioggia di ritiri in Oceania Shapovalov avanza ad Adelaide sorpresa Jones

Leggi su Sportface.it

Cala il sipario sul secondo lunedì della nuova stagionetica, l’ultima prima dell’Australian Open. Si gioca in, dove sono in corso i tornei di(combined), Hobart (femminile) e Auckland (maschile). Gli unici due italiani in campo erano Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto, entrambi sconfitti, ma non è mancato lo spettacolo. Oltre ai match andati in scena, spiccano soprattutto i tanti: molti giocatori, specialmente quelli andati in fondo nei tornei della scorsa settimana, hanno infatti dato forfait.AtpPrima vittoria stagionale per Denis, che liquida in due set il cinese Zhang per 6-3 6-4. Il derby spagnolo va ad Alejandro Davidovich Fokina, che piega per 7-5 6-2 Bautista Agut, mentre O’Connell regala una soddisfazione ai tifosi di casa superando in due set Rinderknech.