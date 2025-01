Lapresse.it - Stellantis: Elkann a dipendenti, 2024 anno difficile ma ricco di successi-2-

Milano, 6 gen. (LaPresse) – “In Medio Oriente & Africa, siamo leader nella trasformazione della micro-elettromobilità con le nostre Citroën AMI, Fiat Topolino e Opel Rocks-e. In collaborazione con Leapmotor, una delle più innovative aziende cinesi di mobilità elettrica, stiamo offrendo veicoli elettrici a prezzi accessibili in Europa grazie all’esperienza della nostra rete di distribuzione. Oltre a sviluppare i nostri prodotti e le nostre tecnologie, continuiamo a sostenere le comunità in cui operiamo grazie ad attività come Motor Citizens, grazie alla quale l’scorso più di 4.500svolto attività di volontariato. Sono stato infine molto felice di partecipare alla cerimonia di premiazione degliStudent Awards, in cui abbiamo celebrato iaccademici delle figlie e dei figli dei nostri colleghi.