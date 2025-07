In arrivo una comoda novità per la schermata di blocco dei Google Pixel

Preparatevi a migliorare la vostra esperienza con Google Pixel: presto arriverà una novità che renderà la schermata di blocco ancora più funzionale e intuitiva. Tra le novità di Android attese, spicca una nuova funzionalità per la sezione “In riproduzione”, pensata per semplificare l’accesso e il controllo dei contenuti audio. Scopriamo insieme come questa innovazione trasformerà il modo di utilizzare il vostro device.

Tra le novità di Android che potrebbero essere introdotte a breve ne troviamo anche una che riguarda la funzionalità In riproduzione L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - In arrivo una comoda novità per la schermata di blocco dei Google Pixel

In questa notizia si parla di: novità - arrivo - comoda - schermata

Giuntoli Juve, altro che graticola! Il dirigente bianconero può rimanere al suo posto. Si placano le voci sul possibile arrivo di un ex Milan. Ultimissime novità - Cristiano Giuntoli resterà in Juventus, mettendo fine alle speculazioni su un suo possibile addio. Le voci di un ex dirigente del Milan in arrivo nell'organigramma bianconero si placano, confermando la fiducia nella leadership di Giuntoli.

Google Messaggi, ci sono altre novità in arrivo per l'interfaccia; Su Chrome per Android è in arrivo una comoda funzione per i codici OTP via SMS; OxygenOS 15, abbiamo testato le novità in arrivo sugli smartphone OnePlus.