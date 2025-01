Biccy.it - Stefano De Martino “mani sul costume” e replica ai rumor su una sua tresca

Leggi su Biccy.it

Poco dopo aver ricevuto una frecciatina da Giancarlo Magalli,Dedurante il suo collegamento con La Volta Buona ha dato qualche anticipazione sulla puntata speciale di Affari Tuoi. Caterina Balivo ha fatto i complimenti al collega per il successo della sua trasmissione ed ha anche ricordato le critiche le perplessità dei giornalisti prima del debutto di Dead Affari Tuoi: “Anche ieri sera c’è stato l’ennesimo record di ascolti. Tutti noi abbiamo letto articoli lo scorso anno ‘come farà? Quello è un programma importante, arriva su Rai Uno, ce la farà?’. Tu non sai il sale che ho buttato per te“.ha svelato il suo rimedio portafortuna, diciamo che ha toccato ferro: “Eh lo so. Non ti dico cosa ho fatto io. Ho passato tutta l’estate con lesul, per essere eleganti.