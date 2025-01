Oasport.it - Sport in tv oggi (lunedì 6 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Lonon si ferma neanche nel giorno dell’Epifania, infatti sono numerosi gliin2025. Il grande tennis comincia ad entrare nel vivo a Melbourne, con nove giocatori italiani (tra uomini e donne) che scendono in campo per affrontare il primo turno del tabellone di qualificazione dell’Australian Open, Slam d’apertura della stagione.Spostandoci in Europa sarà interessante seguire l’ultima tappa della Tournée dei 4 Trampolini (con gli austriaci Kraft, Hoerl e Tschofenig a contendersi l’Aquila d’Oro) a Bischofshofen, ma in precedenza andrà in scena anche una gara della Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci a Villach. Prosegue nel frattempo la stagione invernale della corsa campestre, con Nadia Battocletti impegnata a San Giorgio su Legnano nel mitico Cross del Campaccio.