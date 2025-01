Ilrestodelcarlino.it - Pagelle Fermato Ahmad è ’the end’

Petrovic 6. Si vede chiaramente negli appoggi che ancora la situazione ortopedica non è delle migliori. Comunque Leka lo schiera soprattutto nel finale di gara perché aveva urgentemente bisogno di tiri dal perimetro. Non è andata come sperava il tecnico: Petrovic chiude con 2 su 4 dalla distanza. Cornis n.g. Maretto 6,5. Non ha iniziato male, ma ha pagato il confronto con il connazionale Redivo: per cercare di bloccare la guardia avversaria ha speso 4 falli ed è uscito dai giochi. Finale a guardare gli altri, anche se era andato bene in fase offensiva: ha chiuso con 2 su 3 dalla distanza, 4 su 4 nei liberi, ed anche 3 rimbalzi. Imbrò 6. Un paio di grandi giocate, alcune belle palle recuperate, ma nel complesso, non ha mai inciso sull’andamento del match: soprattutto sono mancati ancora una volta i punti dalla distanza.